تعاون بين «المدارس المتقدمة» و«تعليم الرياض» لرعاية الموهوبين (صور)

تواصل ـ فريق التحرير – الرياض:

وقّعت شركة المدارس المتقدمة مذكرة تعاون وتفاهم مع إدارة الموهوبين بتعليم الرياض، لرعاية الموهوبين من الطلاب، وتقديم الخدمات لهم في مدارس الشركة، بما فيها البرامج الإثرائية المسائية المعتمدة والمعمول بها بمركز الموهوبين في الرياض ببعض مقرات المدارس التابعة للشركة.

ووقع المذكرة عن الشركة مدير عام قطاع التعليم ناصر الخثلان، والدكتور محمد العقيل من إدارة الموهوبين برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور حسان الحقباني.

وتهدف الاتفاقية لرعاية الموهوبين وذوي القدرات من الطلاب بكافة مجمعات الشركة الـ 14، وتسخير كافة مرافق الشركة لاستضافة الفعاليات والبرامج المتعلقة بالموهوبين على مستوى تعليم الرياض، كما تقوم إدارة الموهوبين بتقديم التدريبات اللازمة للكوادر المتخصّصة في قطاع الموهوبين بالشركة، وللطلاب أصحاب المواهب المختلفة.

وشملت الاتفاقية أن تقدم الشركة منحاً مجانية في كافة مدارس الشركة للطلاب الموهوبين الذين يحققون درجات عليا في مقاييس موهبة، وتخفيضات للطلاب أصحاب المواهب الرياضية والفنية الحاصلين على جوائز محلية أو عربية أو عالمية أو براءات اختراع من مكاتب معتمدة.

وأكد الحقباني، أن اكتشاف الموهوبين ورعايتهم من الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تفتح أبوابها لكل صاحب موهبة ومبدع، مشيراً إلى أن الشركة ومدارسها تعتزم عمل اتفاقيات تعاون وتفاهم مع كافة الجهات ذات العلاقة ببناء الطالب علمياً وسلوكيا وتربويا، لتحقّق المصلحة العليا للوطن في رعاية أبنائه، وتقديم تعليم جيّد يكون محوره الطالب عامة والطالب الموهوب خاصة.