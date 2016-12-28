«التعليم» تمنح قائد المدرسة صلاحية الاطلاع على أسئلة الاختبارات بشروط

تواصل – الرياض:

منحت وزارة التعليم، قائدي المدارس صلاحية الاطلاع على أسئلة اختبارات المعلمين حديثي التخرّج، أو متدني الأداء، أو من صدرت بحقهم قرارات بنقلهم قبل توزيعها على الطلاب، بهدف التأكد من اكتمال الشروط والضوابط التي حددتها.

وأتاحت الوزارة لقائد المدرسة أو المشرف المختص الاطلاع على نماذج الأسئلة والإجابة للدورين، والنماذج البديلة التي أعدها المعلم الذي صدر قرار بنقله قبل إخلاء طرفه.

وشددت الوزارة على أن يكون “قائد المدرسة، والمشرف، والمعلم” مسؤولين عن سرية الأسئلة، ومن أوكل إليه أمرها بحكم عمله، بحسب “مكة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لقائد المدرسة الاطلاع على الأسئلة لضرورة تربوية، أو تعليمية في غير هذه الحالات على أن يُعِد محضراً يوضّح الأسباب الداعية له ويحتفظ به مع الأسئلة.

ونوهّت الوزارة إلى أنه يحق لإدارة التعليم وضع أسئلة اختبار مادة أو أكثر لأي مدرسة حكومية أو أهلية إذا دعت الحاجة أو المصلحة التعليمية، مثل “الشك بتسرّب الأسئلة، وجود خلل في بناء الأسئلة، انقطاع المعلم عن العمل وقت إعداد الأسئلة”.