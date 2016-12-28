 «الخارجية»: غالبية وثائق «ويكيليكس» مزورة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخارجية»: غالبية وثائق «ويكيليكس» مزورة

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«الخارجية»: غالبية وثائق «ويكيليكس» مزورة

تواصل – الرياض:

كشف مستشار وزارة الخارجية، إبراهيم المعيقل، أن غالبية الوثائق التي ادعى موقع «ويكيليكس» الحصول عليها «مزورة»، معتبراً أن 85% من الأخطار الأمنية متولدة من العنصر البشري.

وأعلن المعيقل، سعودة كامل برامج تقنية المعلومات والعاملين فيه، كاشفاً عن خُطّة لتحديث جميع البنية التحتية للقنصليات والممثليات، مؤكداً أن عملية التحديث تجري كل فترة، كما أكّد أنّ القائمين على جميع التقارير السياسية وغيرها من أبناء وبنات الوطن.

واعتبر المعيقل والذي يُشرف على برنامج التطوير والتحوّل في الوزارة، خلال حفلة تسلّم وزارة الخارجية شهادة الأيزو لأمن المعلومات، أمس، أن 85% من المخاطر الأمنية مصدرها العنصر البشري.

واستشهد المعيقل، بحادثة ادعاء جهات حصولها على وثائق من الوزارة، قائلاً: “شخصياً اطلعت على عدد مما تمّ نشره فوجدت فيها تزويراً كبيراً، لأنه من السهل أن تزور مستند”.

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