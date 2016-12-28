 البحرين تفرض رسوماً على المسافرين جواً والواصلين «ترانزيت» | صحيفة تواصل الالكترونية

البحرين تفرض رسوماً على المسافرين جواً والواصلين «ترانزيت»

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البحرين تفرض رسوماً على المسافرين جواً والواصلين «ترانزيت»

تواصل – وكالات:

قررت السلطات في مملكة البحرين، فرض رسوم مغادرة بقيمة 7 دنانير بحرينية ما يعادل 18.55 دولارا على المسافرين جواً، ودينارا واحدا 2.65 دولار على الواصلين “ترانزيت” مقابل استخدام مرافق وتسهيلات مطاراتها.

وأفادت وسائل إعلام بحرينية، أن وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد أصدر أمس الثلاثاء، قرار رقم 25 لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، ورسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو.

واستحدث القرار رسوماً جديدة ورفع أسعار رسوم قديمة، ضمن توجهات البحرين إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز في الميزانية العامة وتراكم الدين العام إلى مستويات قياسية.

 

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