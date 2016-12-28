«الشورى» يناقش رسوم التأشيرات وتعرفة الطيران الأسبوع المقبل

تواصل – الرياض:

قالت مصادر بمجلس الشورى، إن اللجنة الصحية بالمجلس وافقت على مقترح تعديل الفقرة “أ” من المادة 15 من النظام الصحي، التي نصت على استقلال المجلس الصحي، وذلك بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلاً عن وزير الصحة ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ذكرت في تقريرها الذي سيناقش الأسبوع المقبل أن المقترح يسعى إلى بيان الأدوار الرقابية والتنظيمية المناطة بالمجلس الصحي، والمهام التنظيمية والرقابية والتنسيقية المناطة بالمجلس، ومن ذلك دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها.

من ناحية أخرى، سيناقش المجلس الأسبوع المقبل، رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور ورسوم الخدمات البلدية، وذلك بعد أن صدرت المراسيم الملكية بالمصادقة على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذه المبادرات.

كما يناقش الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ويناقش المجلس تعديلات بعض اللوائح لتخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع المسنين والمعوقين ومجهولي الأبوين.