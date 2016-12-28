تعويض «قضاة الاستئناف» عن الإجازات السابقة

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر حكومية عن حق رؤساء محاكم الاستئناف وقضاة الاستئناف في التعويض الكامل عن الإجازات السابقة التي كانت قبل بداية العام الهجري الجاري، والسماح لهم بالاختيار بين التعويض عند نهاية الخدمة أو الاستمتاع برصيد الإجازة المتراكم.

وبحسب «عكاظ»، فإن الرصيد المتراكم من الإجازات منذ بداية العام الهجري الحالي سوف يعوضون عنه بما لا يزيد عن 90 يوما، حيث سُمح لهم بالإضافة إلى التعويض الكامل عن الإجازات السابقة التعويض عن 90 يوماً إضافياً من تاريخ أول محرم في العام الجاري.

وأكدت المصادر أن ذلك القرار جاء باعتبار قضاة الاستئناف ورؤسائها من شاغلي المراتب الممتازة، وأن الوزير وشاغلي المناصب الممتازة أو ما يعادلها لهم الحق في كامل الرصيد من الإجازات السابقة، أما اللاحقة للسنة الهجرية الجارية فيعوضون عن 90 يوماً.