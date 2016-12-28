 «الصحة»: رصد 150 موقعاً لبيع وتزوير الإجازات المرضية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة»: رصد 150 موقعاً لبيع وتزوير الإجازات المرضية

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«الصحة»: رصد 150 موقعاً لبيع وتزوير الإجازات المرضية

تواصل – الرياض:

ذكرت وزارة الصحة، أنها رصدت 150 موقعاً وحساباً على الإنترنت، لبيع وتزوير الإجازات المرضية، تم الرفع بهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، استمرار الوزارة في ملاحقة هذه المواقع والرفع بها إلى الجهات الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة المتفشية عبر الإنترنت، بحسب “المدينة”.

وحذّر الربيعان، المتعاملين معهم من الملاحقة القانونية، مؤكدا أن الصحة ستعمل على معرفة إن كانت الإجازة مزورة من عدمها بالتأكد من نظام المستشفى الصادرة عنه من خلال زيارة المريض من عدمها، وفي حال ثبت التزوير سيفصل الموظف من وظيفته العامة لارتكابه أكثر من جريمة أهمها البيع بمقابل والتزوير واستخدام السلطة.

 

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