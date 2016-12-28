«الخدمة المدنية»: الجهات الحكومية لا تملك قرار فصل الموظف

تواصل – الرياض:

أكّدت وزارة الخدمة المدنية، أن قرار فصل الموظف الحكومي ليس سهلاً، كما أكّدت أنّ الجهات الحكومية لا تمتلك سُلطة الفصل.

ولفتت الوزارة إلى أنّ مسؤولية الجهة الحكومية رفع قرار الفصل إلى ديوان المظالم للنظر في المرة الثالثة التي يحصل فيها الموظف على أداء غير مُرضٍ.

وذكر مستشار الوزارة بندر الجامع، خلال لقاء بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن المادة 17 تنص بأن تُنبّه إدارة الموارد البشرية الموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مرض” كتابياً في المرة الأولى لرفع مستوى أدائه.

ونبّه الجامع، إلى أنه في حال حصل الموظف على التقدير نفسه في السنة الثانية تتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فيما يُرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبياً إذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه.

وقال الجامع: إن على إدارة الموارد البشرية في كل وزارة أو مؤسسة تدريبه رفع أداء الموظف في المرّة الأولى حتى إذا لزم الأمر نقله إلى إدارة تتناسب مع ميوله وشخصيته، بحسب “الحياة”.

وأعلنت الوزارة أن لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة التي أٌقرّت مؤخراً ستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بالقرار الوزاري لوزير الخدمة المدنية عام 1426هـ.