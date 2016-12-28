قناة بداية تستبعد «متسابق اللقطة المسيئة».. وتعتذر لمشاهديها

تواصل – سعود الخالد:

اعتذرت قناة بداية لمشاهديها عن تصرف بدر من أحد المشاركين في برامجها، ووصفته بأنه لا يمثل توجه القناة وما تسعى إليه من نشر القيم والمبادئ، معلنة عن استبعاد المتسابق من البرنامج نهائياً.

وكان أحد الشباب المشاركين في برنامج “زد رصيدك”، الذي يحاكي برامج الواقع في بعض القنوات الأخرى قام بتصرف غير أخلاقي، واستنكر رواد مواقع التواصل هذا التصرف الذي بدر من المشارك على الهواء مباشرة واعتبروه مسيئاً، ولابد من وقفة صارمة ضده.

وقالت القناة في بيان صدر فجر الأربعاء، إنها تسعى لنشر الفضائل والأخلاق والقيم من خلال برامجها وتشدد على معاقبة ومحاسبة من يسيء إلى أهدافها النبيلة، موضحة أن ما بدر من أحد المشاركين من تصرف لا يقبله عقل ولا دين، مشيرة إلى أن المشارك قدم اعتذاره وأعرب عن أسفه لما بدر منه دون قصد.