 «المرور»: جلوس الطفل في حضن سائق المركبة «مخالفة» | صحيفة تواصل الالكترونية

«المرور»: جلوس الطفل في حضن سائق المركبة «مخالفة»

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«المرور»: جلوس الطفل في حضن سائق المركبة «مخالفة»

تواصل ـ الرياض:

قال المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان: إن جلوس الأطفال في أحضان قائدي السيارات أثناء قيادتها يعتبر مخالفة مرورية تتراوح غرامتها بين 150 و300 ريال.

وحذّر الربيعان، من خطورة الجلوس وتأثيره على السلامة المرورية، لافتاً إلى أنه يمنع منعا باتا إركاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام في المقعد الأمامي للسيارة، مستثنياً حالة عدم وجود مقعد خلفي في السيارة.

ونبّه الربيعان، إلى أنه في حال تكرار تلك المخالفات المرورية تُحال إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية لتدرس سجل المخالف، وتقرر العقوبة المناسبة، بحسب «عكاظ».

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