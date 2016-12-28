مواطن ينقذ مسجداً في بريطانياً من تهمة الإرهاب

تواصل- نايف الحربي:

تمكن المحامي عثمان خالد العتيبي، بتوفيق الله، من تبرئة مسجد بريطاني في العاصمة لندن، بعد دعوى استمرت عاماً ونصف في المحاكم البريطانية.

وفي التفاصيل فوجئ القائمون على مسجد فينسبري بارك شمالي لندن بتجميد حساباتهم في البنوك البريطانية في مايو ٢٠١٤م بتهمة دعم الإرهاب رغم عدم وجود دليل، وهو ما تسبب في إصابة كافة مناشطهم الاجتماعية بشلل تام.

وأوضح المحامي السعودي عثمان خالد العتيبي تفاصيل القضية مؤكداً أنهم تلقوا طلباً من القائمين على المسجد لإيجاد حل لمشكلتهم وسبب تجميد حساباتهم دون أن يجدوا إجابة من أي جهة.

وقال بدأنا بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة البريطانية للبحث عن الأسباب وراء القرار في ظل عدم وجود أي معلومة تقود إلى سبب التجميد، وبعد البحث والتقصي تم اكتشاف أن القرار استند على معلومات قدمتها شركة متخصصة في جمع المعلومات الأمنية ويطلق عليها (وورد تشيك) وهي أحد الأذرع التجارية لوكالة رويترز الشهيرة.

وواصل: “حاولنا التواصل مع الشركة ولم يستجيبوا، ومع استمرار البحث اطلعنا على تقرير صحافي نشر في BBC حول الشركة نفسها يتهمها بالعبث وعدم مصداقيتها، وثبت بالدليل القاطع أنها شركة سرية غامضة وتسببت في انتهاك حقوق العديد من الكيانات وبالذات الاسلامية، وعرضتها للمسائلات القانونية، واكتشفنا أيضا أنها أمدت الجهات الأمنية الغربية والبنوك الدولية في أوقات سابقة بمعلومات مغلوطة تتهم مؤسسات اسلامية بالارهاب وجميعها كانت معلومات غير حقيقية.

وتابع العتيبي انه بعد اكتشاف حقيقة تلك الشركة رفعنا قضية لدى المحكمة العليا البريطانية مطالبين بتبرئة المسجد من التهمة الباطلة وبعد تمنع الشركة وشعورهم بانكشاف أمرهم طلبوا الوصول لتسوية خارج المحكمة، وتم الاتفاق على إزالة اسم المسجد من التصنيف بالإرهاب والاعتذار في المحكمة أمام وسائل الاعلام وتعويض المسجد ماليا، واعترافهم بالخطأ في اتهام المسجد أمام القضاء وهو ماتم في الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي.