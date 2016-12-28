 طالب متوسطة بالدمام يصيب وكيل مدرسة في عينه (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

طالب متوسطة بالدمام يصيب وكيل مدرسة في عينه (صور)

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طالب متوسطة بالدمام يصيب وكيل مدرسة في عينه (صور)
المتحدث الإعلامي باسم إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص

تواصل – ابراهيم المتعب:

على إثر تدخله لمعرفة أسباب مشاجرة وقعت بين طالبين، تعرض وكيل متوسطة في الدمام، للاعتداء من قبل أحد الطلاب داخل حرم المدرسة، ما أدى لإصابات بالغة بعينه اليسرى، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.وتعليقا على الحادث، أكد المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن الاعتداء وقع أثناء مشاجرة بين طالبين في أحد الفصول، وبعد أن استدعى المعلم المشرف على الفصل، وكيل شؤون الطلاب لحل المشكلة، اعتدى طالب من المتخاصمين عليه وأصابه في عينه.

وأضاف الباحص، أن إدارة تعليم الشرقية، فتحت تحقيقاً في الواقعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتم تكليف لجنة للتحقيق في ملابسات القضية.

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