حلقات «تحفيظ الرونة» تختتم يوم الهمة بمشاركة 62 طالباً (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

اختتم مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالرونة مساء السبت الماضي ٣ ربيع الثاني فعاليات يوم الهمة السابع لطلاب المستويات من أبناء الحلقات التابعة للمكتب.

وكان يوم الهمة القرآني قد بدأ في فترته الأولى بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى صلاة الظهر، ثم من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء في فترته الثانية، وقد أقيم في مسجد بلال بن رباح بحي الرونة في خميس مشيط.

وقد حضر يوم الهمة قرابة ٦٢ طالبا من طلاب المستويات، أنجزوا خلاله ٢٢٩٣ صفحة من كتاب الله.

وأشرف على يوم الهمة طاقم إشرافي مكون من ٥ مشرفين، وبلغ عدد الحلقات ٨ حلقات، وتم تقديم وجبات للطلاب خلال اليوم، وتم تكريم ٣٣ طالب أنجزوا مستوياتهم خلال يوم الهمة بجوائز ثمينة.

يذكر أن مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالرونة يستخدم التقنية الحاسوبية في جميع عمليات الرصد والتقييم التي يقوم بها عن طريق تطبيقات احترافية من إنتاج المكتب ويعمل عليه كوادر مؤهلة، ومن بينها التطبيق التفاعلي المستخدم في يوم الهمة والذي يعد من أبرز منتجات المكتب التقنية في خدمة العملية التعليمية لكتاب الله، والذي يقوم باستقبال البيانات وتحليلها وعرضها بشكل مباشر وتفاعلي.