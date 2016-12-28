 عطل في أجهزة الكمبيوتر يُوقف رحلات المطارات الأمريكية | صحيفة تواصل الالكترونية

عطل في أجهزة الكمبيوتر يُوقف رحلات المطارات الأمريكية

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عطل في أجهزة الكمبيوتر يُوقف رحلات المطارات الأمريكية

تواصل ـ وكالات:

تكدس آلاف المسافرين بعدة مطارات في أنحاء الولايات المتحدة، جراء عطل في أجهزة الكمبيوتر بنظام هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية الأمريكية، أدى لتأخير مواعيد مئات الرحلات.

من جهتها قالت هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية الأمريكية ‘‘إنها ستقوم باتخاذ تدابير مختلفة لإنهاء إجراءات المسافرين لحين إصلاح الخلل‘‘.

ونفى مسؤول فدرالي، وجود عملية قرصنة وراء تعطل أجهزة الكمبيوتر، مضيفاً أن أسباب المشكلة لم تتضح بعد.

في السياق ذاته، شارك مسافرون عالقون بالمطارت، صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة تضم آلاف المسافرين.

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