بعد حرائق «Note 7 ».. «سامسونج» تكشف عن مواصفات إصدارها الجديد

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير تقنية أن شركة ‘‘سامسونج‘‘ ستكشف المزيد من التفاصيل حول هاتفها اللوحي القادم ‘‘Galaxy Note 8‘‘، بعد التقارير التي وردت إليها بشأن احتراق‘‘‘.

ومن المتوقع، أن يحتوي هاتف سامسونج اللوحي الجديد، على أحدث التقنيات والمواصفات لتعوّض به الشركة المستخدمين عن كارثة الإصدار السابق.

كما تعكف شركة ‘‘سامسونج‘‘ الكورية، على تطوير نظام المُساعد الشخصي الذي يعمل بالأوامر الصوتية ‘‘Bixby‘‘ والذي سيكون مختلفاً عن جميع المنافسين، فالصوت الصادر منه سيكون ذكورياً بدلاً من الصوت الأنثوي الموجود على كل من: ‘‘Alexa‘‘ من أمازون، و‘‘Siri‘‘ من آبل، و‘‘Cortana‘‘ من مايكروسوفت.

وأضافت الشركة، المساعد الشخصي الجديد من سامسونج سيظهر على الساحة في مارس أو أبريل القادمين، حيث ستُطلقه الشركة مع هاتفها الرائد ‘‘Galaxy S8‘‘، لكن تقارير جديدة ظهرت اليوم، تُشير إلى أنّه سيأتي على ‘‘Galaxy Note 8‘‘ أيضاً بالإضافة إلى شاشة بدقة 4K.