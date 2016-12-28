بريطانيا.. إدانة جندي سابق بتهمة تهديد المسلمين وتفجير مساجدهم

تواصل ـ وكالات:

أدانت محكمة بريطانية جنديّاً سابقاً باتهامات تتعلق بتهديده بإرسال قنابل إلى المساجد وإلى بيوت بعض المسلمين، لكنها علقت العقوبة حتى يتسنى لها التأكد أن كان يعاني من اضطرابات عقلية أم لا.

وقالت صحيفة ‘‘إكسبريس‘‘ البريطانية: ‘‘إن جيمي بوند البالغ من العمر (43 عاماً)، أرسل رسائل تهديد بـ‘‘الحبر الأحمر‘‘ إلى ثلاثة مساجد‘‘ وتوعد بإرسال قنابل إليها في رسائل أخرى‘‘.

واعترف المتهم بارتكابه ثماني جرائم متعلقة بنشر التخويف والتهديد، في شهري يوليو وأغسطس، قائلاً: ‘‘إنه كان ينوي فقط تخويف المسلمين، لكنه لم يكن يعتزم على الإطلاق تنفيذ تهديده‘‘.