 آفة زراعية خطيرة تهدد بانقراض فاكهة «الموز» | صحيفة تواصل الالكترونية

آفة زراعية خطيرة تهدد بانقراض فاكهة «الموز»

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آفة زراعية خطيرة تهدد بانقراض فاكهة «الموز»

 

تواصل ـ وكالات:

حذر خبراء الهندسة الوراثية من أن محصول الموز مهدد بالانقراض بسبب نوع خطير من الآفات الزراعية، ومن المحتمل أن تسبب تلك الآفة في انقراض هذه الفاكهة المحببة للكثيرين.

ويتعرض صنف “كافينديش” الذي يمثل نصف إنتاج العالم من الموز، وما نسبته 99 في المائة مما تستهلكه الدول المتقدمة من هذه الفاكهة، للتهديد من جانب نوع من الفطريات اسمه العلمي “تروبيكال ريس 4″، الذي يؤدي إلى عفونة وذبول النبات.

وتم اختيار صنف كافينديش ذاته ليكون المنتج الشائع للموز في الستينيات من القرن الماضي، بعد أن تعرض صنف سابق كان شائعاً اسمه “جروس ميشيل” للفناء نتيجة إصابته بنوع أكثر قدماً من الفطريات الخيطية.

ويرى الدكتور تشيكيلو امبا، وهو أحد خبراء الهندسة الوراثية في نيجيريا فرصة في طيات هذه الكارثة المُحتملة، حيث يقول إن: “صنف الموز الذي نتناوله ونحبه يتعرض للتهديد، ولكن بدلاً من أن يكون ذلك سبباً لليأس يجب أن يكون حافزاً لنا لكي نستخدم عقولنا ونستنبط أصنافاً جديدة تستطيع مقاومة هذا المرض، وقد تكون هذه الأنواع الجديدة ذات قيمة غذائية أعلى.

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