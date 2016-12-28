مليونير أمريكي: امتلاك منزل في بداية الحياة «طريق لتحقيق الثروة»

تواصل – وكالات:

شراء منزل والإقامة فيه، قد يكون ذا أولوية عند البعض، لكنه قد لا يمثل أهمية لآخرين، لكن المليونير الأمريكي ديفيد باتش، يعد امتلاك المنزل له الأولوية القصوى، خاصة في بداية الحياة العملية.

وأكد باتش، في حوار لـ‘‘سي إن بي سي‘‘ أن عدم امتلاك منزل يمثل أكبر خطأ يرتكبه الشباب في مقتبل حياتهم؛ لأنه ‘‘الطريق نحو تحقيق الثروة‘‘.

واعتبر المليونير الأمريكي، الشباب الذين لا يرغبون في شراء منزل في بداية حياتهم، بأن فرصهم في تكوين ثروة في أمريكا ستكون ضعيفة.

وأضاف: أن متوسط ملاك المنازل الآن أصبحوا أكثر ثراءً بمعدل 38 مرة من نظرائهم الذين يفضلون الاستئجار.

وأوضح باتش، أن المستأجر في أمريكا ينفق بسهولة حوالي نصف مليون دولار أو أكثر على الإيجار، على مدار سنوات (بمتوسط 1500 دولار شهرياً خلال ثلاثين عاماً ليصبح الإجمالي 540 ألف دولار)؛ وبالتالي، فهو ينفق الكثير من الأموال كان من الممكن الاستفادة منها بشكل أفضل.