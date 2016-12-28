«الهلال الأحمر»: إجراءات نظامية بحق موظف واقعة «القفازات الطبية» (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

اتخذت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، الإجراءات اللازمة مع أحد موظفي الهيئة بعد تداول مقطع فيديو يوثق قيامه برمي قفازات طبية من سيارة إسعاف، بالقرب من إحدى الإشارات المرورية بالرياض.

واعترف الموظف خلال التحقيق بالخطأ الذي ارتكبه؛ مبرراً ذلك بأن القفازات التي قام برميها مستخدمة ولم يكن يرغب في بقائها معه بداخل السيارة، حيث اتخذت بحقه عدد من الإجراءات النظامية بشأن هذه المخالفة.

وأكدت الهيئة أن هذا العمل يعد فردياً وغير مسؤول، ولا يمثل هيئة الهلال الأحمر ومنسوبيها، مشيرة إلى أنه ‏سيتم محاسبة المقصر وإعلان نتائج ‏التحقيق.