«الشؤون الإسلامية»: وسائل الإعلام هي من تشوِّه صورة الدعاة

تواصل – الرياض:

قال الدكتور توفيق السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الاثنين: ‘‘إنه لم يرَ أي مخالفة من قبل دعاة الوزارة الرسميين أو المعتمدين‘‘ مؤكداً أنهم لا يجدون غضاضة في استبعاد الخطباء الذين يخالفون نهج الوزارة دائماً.

وأوضح نائب وزير الشؤون الإسلامية، أن المخالفات التي رأيناها مع الأسف هي في وسائل أو قنوات إعلامية، وليست في مواقع تشرف عليها الوزارة، داعياً الإعلام بأن لا يعطي صفة داعية لأي شخص أصبح يتحدث عبر منبر إعلامي، أو عبر منصة إلكترونية، أو غير ذلك، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

جاء حديث السديري، خلال تدشينه المعرض الدائم والمصاحب لبرنامج الأمن الفكري للأسرة، بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، الذي يُنظم لتعزيز وترسيخ مفهوم الأمن الفكري لدى الأسر، بمشاركة عددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية.

وأضاف السديري، يجب أن يتأكد الإعلام من أن هذا الشخص فعلاً داعية معتمد من قبل الوزارة أم لا؛ لأنه مع الأسف أصبحت الآن تُعطى هذه الصفة لكل من تكلم في شأن شرعي، وهذا أمر غير مقبول لا تقبله الوزارة ولا يقبله المجتمع.