أكاديمية: المربي «النرجسي» لا يتفهم مشاعر واحتياجات أبنائه

تواصل – سعو الخالد:

قالت الدكتورة سارة عمر العبد الكريم، أستاذ مساعد بكلية رياض الأطفال في جامعة الملك سعود: “إن المربي النرجسي لا يستطيع تفهم مشاعر أبنائه أو دوافعهم”.

وأوضحت “العبد الكريم” في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع “تويتر” أن المربي النرجسي لا يتفهم مشاعر أبنائه خاصة إذا كانت تخالف هواه ويريد لهم الامتثال لرغباته دوماً بل الإقتناع بها أيضاً”.

وأضافت: أن “المربي النرجسي لا يهتم باحتياجات أبنائه، فاحتياجاته لها الأولوية دائماً”، مبينةً أن قدر الاهتمام الذي يوليه المربي النرجسي لأبنائه يعتمد على قدر الاستفادة منهم والخدمات التي يمكن أن يقدموها له أو لها”.

وتابعت: أن “المربي النرجسي لا يتحمل إطلاقاً مسؤولية مشكلات أبنائه وغالباً سيسارع إلى لوم المربي الآخر وتحميله مسؤوليتها.

وختمت “العبد الكريم” حديثها قائلة: إن “المربي النرجسي يتحدث عن نجاحات ومزايا أبنائه بزهو على أنه أو أنها المسؤول الأول عنها، وما كانت لتكون لولاه”، مشيرةً إلى أنه لا يعترف بفضل وإسهامات المربي الآخر في نجاحات أبنائه وحسن تربيتهم.