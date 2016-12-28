تحذير.. تكرار استخدام «زيت القلي» يدمر مناعة الأطفال

تواصل – وكالات:

أوصى الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، باستخدام “زيت القلي” مرة واحدة فقط للحفاظ على صحة الأطفال، مؤكداً أن تكرار استخدام زيت القلي يضعف المناعة ويسبب العديد من الأمراض للأطفال.

وأضاف بدران أن الأطفال يحبون الأطعمة المقلية وتحاول الكثير من الأمهات تقديمها لهم في المنزل؛ نظراً للأضرار الكبيرة التي يواجهونها عند تناولهم لها من الخارج، ولكن توقع الأمهات أطفالها في مشكلة أكبر وهي تكرار القلي به في المنزل؛ وهو ما يصيبهم بالأمراض، بحسب “اليوم السابع”.

وتابع عندما يستخدم زيت القلي لأكثر من مرة يتحول عند برودته لمستعمرات للبكتيريا التي تتغذى على جزيئات الأطعمة المتبقية من الأطعمة التي سبق غليها، حيث إن الزيوت التي تستخدم باستمرار، ولا تحفظ في الثلاجة تصبح مركزاً للميكروبات ذات القدرة العالية في إنتاج السموم القوية.

وأشار مجدي بدران إلى أن التغيرات الكيميائية التي تحدث نتيجة تكسير الزيت أثناء الغليان وتأكسده ينتج عنها مواد مؤكسدة تعتبر “شوارد حرة” ضارة بالصحة العامة تزيد من معدلات السرطانات وأمراض القلب، وتنقص المناعة وتزيد من الحساسية التنفسية الشاملة، وضيق المجاري الهوائية، وتحدث الأضرار سواء بتناول هذه الأطعمة أو استنشاقها.