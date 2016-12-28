 حَذَّر من البيروقراطية.. «البواردي»: الاتجاه للعمل الحُرّ آخر سنتين لم أره خلال 20 عاماً | صحيفة تواصل الالكترونية

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حَذَّر من البيروقراطية.. «البواردي»: الاتجاه للعمل الحُرّ آخر سنتين لم أره خلال 20 عاماً

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حَذَّر من البيروقراطية.. «البواردي»: الاتجاه للعمل الحُرّ آخر سنتين لم أره خلال 20 عاماً
رجل الأعمال خالد البواردي

تواصل – سعود الخالد:

طالب رجل الأعمال خالد البواردي، بتشجيع الشباب على التجارة والأعمال الحرة، وعدم تركهم للبيروقراطية، مشيراً إلى أن الشاب المتوجه للتجارة يخلق وظيفتين؛ وظيفة لنفسه ووظيفة قديمة تركها لغيره.

وقال البواردي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “عدد الشباب الذين توجهوا للعمل الحر آخر سنتين؛ لم أره خلال عشرين سنة في العمل الحر”، مؤكداً على ضرورة دعمهم لأن نجاحهم سيشجع البقية وفشلهم سيحبط غيرهم.

وشدد على ضرورة عدم ترك ريادي الأعمال للبيروقراطية لتقتل طموحاتهم ومشاريعهم، مشيراً إلى أن مشاريعهم ستوفر من وظيفتين إلى خمس وظائف في البداية، ومئات الوظائف إذا استمرت المشاريع وكبرت.

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