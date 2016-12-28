 بريدة.. مدرسة أبي موسى الأشعري تنفذ برنامج «وطننا أمانة» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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بريدة.. مدرسة أبي موسى الأشعري تنفذ برنامج «وطننا أمانة» (صور)

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بريدة.. مدرسة أبي موسى الأشعري تنفذ برنامج «وطننا أمانة» (صور)

تواصل – راضي الزويد:

في إطار فعاليات اليوم المفتوح، أقامت مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة، اليوم الثلاثاء، برنامح ‘‘وطننا أمانة‘‘، وذلك في حضور قائد المدرسة فتال الأسلمي، ووكيل المدرسة علي الهجرس، ومشرف التوجيه والإرشاد زامل الصغير، والمرشد الطلابي سلطان الجويدل، ورائد النشاط راضي الزويد وجميع المعلمين.

تخلل البرنامج، الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، برامج تنشيطية وترفيهية وألعاب رياضية، وجاءت كلمة قائد المدرسة فتال الأسلمي، حاثة الطلاب على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وطاعة ولي الأمر، ودعا الله أن يحفظ الحكومة الرشيدة من كل مكروه، وأن يحمي البلاد.

اختتم الفعاليات، بأنشودة بعنوان: «يا وطنا السعودية» قدمها مجموعة من الطلاب، الذين أقاموا السوق الشعبي بعنوان التاجر الصغير.

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