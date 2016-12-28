 للوقاية من السرطان.. أكْثِر من شرب الماء وتناول السلطة والفواكه | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

حَذَّر من البيروقراطية.. «البواردي»: الاتجاه للعمل الحُرّ آخر سنتين لم أره خلال 20 عاماً متحدث المقاومة الإيرانية: «طهران» أرسلت 25 ألف إرهابي إلى «حلب» بالفيديو.. مقاتلو «النضال العربي» يفجرون أنبوبين لإمدادات النفط الإيرانية بـ«الأحواز» نصائح مهمة للتعامل مع الأبناء قبل بداية الاختبارات «الصحة»: المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال مستفيدي شركات التأمين بالصور.. وصول جثمان «شهد سمان» ضحية هجوم إسطنبول إلى المدينة خلال أسبوعين.. ترحيل 16 وافداً مخالفاً لقرار توطين الاتصالات الطائف.. ذئب يهاجم مجمعاً تعليمياً ويثير الرعب وسط الطلاب بـ«حراضة» اليمن.. مقتل قائد ميداني بميليشيا الحوثي في غارة جوية لـ«التحالف» بالصور.. وزير التجارة ينفذ جولة مفاجئة بـ«مركز الأعمال» ويستمع لملاحظات المراجعين «بيزنس ستاندرد»: المملكة تحظر استيراد الدواجن من الهند بسبب إنفلونزا الطيور «الطيران المدني» توضح حقيقة وجود تحالفات لبناء مطار شمال نجران

للوقاية من السرطان.. أكْثِر من شرب الماء وتناول السلطة والفواكه

0
للوقاية من السرطان.. أكْثِر من شرب الماء وتناول السلطة والفواكه

 

تواصل ـ وكالات:

قال أستاذ التغذية العلاجية بكلية طب قصر العيني، الدكتور عمرو مطر: ‘‘إن الحرص على تناول 6 إلى 8 أكواب من الماء المفلتر، مع الاستمرار على ممارسة الرياضة اليومية لمدة نصف ساعة أقلها المشي يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان‘‘.

وأشار مطر، خلال مؤتمر عقده اليوم بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بمصر، إلى عدة خطوات مهمة يجب اتباعها للحماية والوقاية من مرض السرطان، أهمها البعد عن اللحوم المصنعة، والألوان الصناعية، والمعلبات، والإقلال من الأطعمة المقلية في زيوت غير نقية، أو المقلية لأكثر من مرة في نفس الزيت.

ونبه إلى أهمية الإكثار من الفواكه الطازجة، وتناول ثمرتين على الأقل في اليوم، كما نصح بتناول طبق سلطة يحتوي على 3 ألوان الأخضر، مثل: الجرجير، والكرفس، والبقدونس، والفجل، والبصل الأخضر، واللون الأحمر كالطماطم، والتي تحتوي على مادة اللوكوبين وهي مضادة للأكسدة، وتمنع تحول الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية، أما اللون الأصفر فيتمثل في الجزر الذي يحتوي على مادة الكاروتين وفيتامين أ، الهام لزيادة مناعة الجسم.

شاهد ايضا

دراسة حديثة: «الرمان» يخفِّض ضغط الدم بفاعلية

دراسة حديثة: «الرمان» يخفِّض ضغط الدم بفاعلية

تعرّف على 5 فوائد طبية لفاكهة الشتاء «الكستناء»

تعرّف على 5 فوائد طبية لفاكهة الشتاء «الكستناء»

دراسة: ارتجاف اليدين لا يعني الإصابة بـ«الشلل الرعاش»

دراسة: ارتجاف اليدين لا يعني الإصابة بـ«الشلل الرعاش»

«مكافحة السرطان» تقدم نصائح للمرضى أثناء العلاج الكيميائي

«مكافحة السرطان» تقدم نصائح للمرضى أثناء العلاج الكيميائي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>