للوقاية من السرطان.. أكْثِر من شرب الماء وتناول السلطة والفواكه

تواصل ـ وكالات:

قال أستاذ التغذية العلاجية بكلية طب قصر العيني، الدكتور عمرو مطر: ‘‘إن الحرص على تناول 6 إلى 8 أكواب من الماء المفلتر، مع الاستمرار على ممارسة الرياضة اليومية لمدة نصف ساعة أقلها المشي يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان‘‘.

وأشار مطر، خلال مؤتمر عقده اليوم بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بمصر، إلى عدة خطوات مهمة يجب اتباعها للحماية والوقاية من مرض السرطان، أهمها البعد عن اللحوم المصنعة، والألوان الصناعية، والمعلبات، والإقلال من الأطعمة المقلية في زيوت غير نقية، أو المقلية لأكثر من مرة في نفس الزيت.

ونبه إلى أهمية الإكثار من الفواكه الطازجة، وتناول ثمرتين على الأقل في اليوم، كما نصح بتناول طبق سلطة يحتوي على 3 ألوان الأخضر، مثل: الجرجير، والكرفس، والبقدونس، والفجل، والبصل الأخضر، واللون الأحمر كالطماطم، والتي تحتوي على مادة اللوكوبين وهي مضادة للأكسدة، وتمنع تحول الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية، أما اللون الأصفر فيتمثل في الجزر الذي يحتوي على مادة الكاروتين وفيتامين أ، الهام لزيادة مناعة الجسم.