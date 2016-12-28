 بالصور.. وصول جثمان «شهد سمان» ضحية هجوم إسطنبول إلى المدينة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. وصول جثمان «شهد سمان» ضحية هجوم إسطنبول إلى المدينة

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بالصور.. وصول جثمان «شهد سمان» ضحية هجوم إسطنبول إلى المدينة

تواصل – المدينة المنورة:

استقبلت جموع من أهالي المدينة المنورة، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان المواطنة شهد عبدالكريم سمان في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والتي قُتلت في عملية إرهابية استهدفت مطعماً في إسطنبول.

ومن المنتظر، بحسب “الرياض” أن تُؤدَى الصلاة على جثمانها فجر الغد، وتوارى الثرى في بقيع الغرقد.

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٣ تعليقات

  1. الله يرحمها و يغفر لها. و يثبتها عند السؤال. و يربط على قلوب ابويها و اهلها و أحبتها. اللهم آمين.

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  2. الله يرحمها و يثبتها عند السؤال. و يربط على قلوب ابويها و اهلها و احبابها. اللهم آمين.

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