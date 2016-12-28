بالصور.. وصول جثمان «شهد سمان» ضحية هجوم إسطنبول إلى المدينة

تواصل – المدينة المنورة:

استقبلت جموع من أهالي المدينة المنورة، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان المواطنة شهد عبدالكريم سمان في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والتي قُتلت في عملية إرهابية استهدفت مطعماً في إسطنبول.

ومن المنتظر، بحسب “الرياض” أن تُؤدَى الصلاة على جثمانها فجر الغد، وتوارى الثرى في بقيع الغرقد.