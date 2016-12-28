 دراسة حديثة: «الرمان» يخفِّض ضغط الدم بفاعلية | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة حديثة: «الرمان» يخفِّض ضغط الدم بفاعلية

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دراسة حديثة: «الرمان» يخفِّض ضغط الدم بفاعلية

تواصل ـ وكالات:

أكَّدت دراسات حديثة أن شرب عصير الرمان يُخفِّض مستوى الكوليسترول في الدم بشكل أفضل من العقار الطبي “Lipitor”.

ولفتت الدراسة إلى أنَّ عصير الرمان قد يمنع أو يبطئ تراكم الكوليسترول في الشرايين للذين يكونوا عُرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت الدراسة: إنّ عصير الرمان يدعم وظيفة أكسيد النيتريك في الإصلاح الدائم للخلايا التي تبطّن جدران الشرايين، ويحدُّ من حالة الأكسدة من الكوليسترول السيئ بنسبة 90% لِكونه مضاداً للأكسدة.

وثبت أنَّ مركّباً يُسمى Punicalagin””، لا يوجد إلا في الرمان، والذي يُفيد القلب والأوعية الدموية، باعتباره مكوّناً رئيسياً مسؤولاً عن مضادات الأكسدة، والفوائد الصحية في هذه الثمار.

وتؤكد الدراسة أن المُركب لا يقلل الكوليسترول فحسب، بل يُخفِّض ضغط الدم ويزيد سرعة علاج انسداد الأوعية الدموية.

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