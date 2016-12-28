الرياض.. إزالة ورم من مقيمة آسيوية بحجم 6 سم في «سعود الطبية»

تواصل – الرياض:

نجح فريق جراحي متخصِّص بمركز أسنان في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، في استئصال ورم بحجم 6×6 سم، لمقيمة آسيوية تبلغ من العمر 35 عاماً، في عملية مُعقَّدة ونادرة من نوعها.

وأوضح الفريق الطبي: أن العملية كانت عبارة عن استئصال ورم “الأورمي المينائي” من منطقة الحفرة تحت الصدغية اليمنى، خلف جدار العين اليمنى، وأن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، بحسب “الرياض”.

وأجرى العملية فريق جراحي طبي برئاسة استشاري جراحة الوجه والفكين وتجميل الوجه الدكتور عبدالعزيز الوتيد، والطبيب السعودي لجراحة الوجه والفكين الدكتور طلال بن ضحوي الشمري، والدكتورة نهى الشريدة، ورئيس قسم التخدير الاستشاري الدكتور علاء الدين فتحي.