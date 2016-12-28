 نصائح مهمة للتعامل مع الأبناء قبل بداية الاختبارات | صحيفة تواصل الالكترونية

نصائح مهمة للتعامل مع الأبناء قبل بداية الاختبارات

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نصائح مهمة للتعامل مع الأبناء قبل بداية الاختبارات

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قدَّم الأكاديمي والمتخصص في السلوك والبيئة محمد عبدالعزيز الشريم، روشتة مجانية للآباء قبل موعد الاختبارات المقبلة، وأشار في عدة تغريدات نشرها على حسابه بتويتر، إلى أهمية تذكير الأبناء بإخلاص النية لله والاجتهاد طلباً للأجر والتوفيق.

وطالب الشريم الوالدين هذه الأيام بتوفير الدعم النفسي، وتخفيف الضغط والتوتر عن الابن مهما كان مقصراً أثناء الفصل الدراسي.

ونبه إلى الاستعداد المبكر والهدوء، وتجنب الضغط الأسري على الطلاب وعدم التراخي وممارسة الضغوط النفسية والجسدية، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى التفاعل والإيجابية.

وقال الشريم: من الخطأ استغلال هذه المرحلة لتوبيخ الأبناء الطلاب لعدم الاستماع للتعليمات السابقة والتحذيرات، والمبالغة في الاهتمام بالابن المراهق، وتحمل كل مسؤولياته؛ الأمر الذي يمنعه من المذاكرة بنفسه.

وأشار إلى ضرورة بعث التفاؤل عند استعداد الأبناء للاختبارات، ومساعدتهم حينما يواجهون أمراً صعباً.

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