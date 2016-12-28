سيارات تتحدث في معرض «ميكروسوفت» بلاس فيجاس

تواصل – وكالات:

ذكرت شركة «ميكروسوفت» الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، الثلاثاء، أنها وعِدَّة شركاء لها في تطوير السيارات ذاتية القيادة سوف يكشفون عن رؤيتهم المجمعة بشأن انتقال آمن من أول نقطة إلى آخر نقطة عبر قيادة آلية إلى حد بعيد بالبرهان والتجربة.

وفي موقعها على الإنترنت، قالت الشركة الأمريكية: إن حضور معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي 2017، الذي يبدأ الأربعاء بمدينة لاس فيجاس، سوف يرون كيف يمكن للسيارات أن «تتحدث» إلى السيارات الأخرى، وتراقب ما يحدث حولها لتحسين مستوى الأمان، وكيف يمكنها أن تتأقلم مع أنماط القيادة المختلفة.

وقال نائب رئيس شركة «ميكروسوفت»، كفين دالاس: «بما أن السيارات تزداد ذكاء، فإنها تحتاج لمزيد من البرامج والقدرات التحليلية… لا بد أن تكون السيارات ذاتية القيادة آمنة ومؤمَّنة تماماً»، كما يتعرف الحضور خلال المعرض على كيفية تمكن هذه التكنولوجيات البازغة من إتاحة أنماط جديدة ومرنة من التأمين.