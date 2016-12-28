 «الصحة»: المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال مستفيدي شركات التأمين | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة»: المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال مستفيدي شركات التأمين

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«الصحة»: المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال مستفيدي شركات التأمين

تواصل ـ الرياض:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مشعل الربيعان، جاهزية المستشفيات الحكومية لاستقبال مستفيدي شركات التأمين.

وأكَّد الربيعان خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم، أن مؤشرات الأداء بالمستشفيات الحكومية في تطوّر؛ وهو الأمر الذي يحرصون عليه ـ على حد تعبيره ـ.

وكشفت وزارة الصحة مؤخراً عن اتجاهها للتعاقد مع جميع شركات التأمين؛ تمهيداً لتفعيل التأمين الطبي على المواطنين قريباً.

وقال المتحدث الرسمي لشركات التأمين، عادل العيسى، في تغريدة نشرتها القناة على حسابها في “تويتر”: إن وزارة الصحة تُحاول أن تجبر بعض القطاعات الحكومية بالتأمين الطبي.

في السياق، رأى المستشار في التأمين والنظم الصحية الدكتور عبدالوهاب الخميس، أن القطاع الخاص الصحي يفتقد للعيادات التخصصية.

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