 نسيان مقص جراحة في بطن مريض فيتنامي لمدة 18 عاماً | صحيفة تواصل الالكترونية

نسيان مقص جراحة في بطن مريض فيتنامي لمدة 18 عاماً

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نسيان مقص جراحة في بطن مريض فيتنامي لمدة 18 عاماً

تواصل – وكالات:

مكث مقص جراحي في بطن فيتنامي طيلة 18 عاماً، دون أن يدري، إلى أن استخرجه الأطباء أخيراً، حيث قال مافان نهات (54 عاماً): إن الأطباء نسوا المقص على الأرجح في بطنه عام 1998 بعدما خضع لجراحة عاجلة بعد حادث مروري.

ونقل التلفزيون المحلي الرسمي عن نهات قوله، بحسب رويترز، إنه كان يشعر بألم على فترات وإن الأطباء وصفوا له دواء لقرحة المعدة، إلا أن أشعة سينية أجريت له بنهاية العام الماضي أظهرت السبب وهو وجود مقص جراحي داخل بطنه.

وقالت ترينه تي لونج، مديرة مستشفى باك كان للتلفزيون: إن المسؤولين يحاولون معرفة من الذي ترك المقص في بطن نهات، وأضافت: “حتى لو كانوا تقاعدوا سنبلغ عنهم… هذا درس لجميع الأطباء”.

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