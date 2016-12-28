 بالصور.. وزير التجارة ينفذ جولة مفاجئة بـ«مركز الأعمال» ويستمع لملاحظات المراجعين | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. وزير التجارة ينفذ جولة مفاجئة بـ«مركز الأعمال» ويستمع لملاحظات المراجعين

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بالصور.. وزير التجارة ينفذ جولة مفاجئة بـ«مركز الأعمال» ويستمع لملاحظات المراجعين

تواصل – سامي الثبيتي:

فاجأ وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مراجعي وزائري مبنى مركز خدمات الأعمال في الرياض بزيارة ظهر اليوم.

واطلع الوزير خلال الزيارة على سير العمل في المركز، واستمع لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم حول تطوير آلية العمل، ورفع وتيرة الإنجاز، كما نفذ جولات على إدارات “الشركات”، و”السجلات التجارية”، و”العلامات التجارية”.

وفي ختام الزيارة طالب الدكتور القصبي موظفي كل إدارة تشكيل فريق عمل، وتقديم مقترحات لتطوير ورفع نسبة الأداء على أن يناقشها معهم في اجتماع الأسبوع القادم.

الجدير بالذكر أن مركز خدمات الأعمال لوزارة التجارة والاستثمار يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالسجلات والعلامات التجارية، وخدمات الشركات لمراجعيه، كما يضم قسماً نسائياً متكاملاً يختص بتقديم الخدمات لرائدات الأعمال.

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