ملهى أم مطعم.. «العودة» يُحدد مكان وقوع هجوم إسطنبول (فيديو)

تواصل – الرياض:

وجَّه الشيخ سليمان العودة انتقادات لما ردَّده بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حادث ضحايا هجوم إسطنبول الإرهابي، وإثارتهم لقضية جدلية حول مكان وقوع الحادث “هل كان الحادث في ملهى أم مطعم؟ داعياً إياهم للكف عن تحميل الناس سوء المحامل.

وعلَّق العودة من خلال مقطع فيديو على حسابه في موقع “يوتيوب” قائلاً: “إن سؤال “ملهى أم مقهى؟”، تردَّد كثيراً هذه الأيام بعد الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته بعض العرب، ومنهم مواطنون سعوديون”، موضحاً أن الهجوم وقع في مطعم مشهور يدعى “رينا”، بجوار ملهى والبعض يذهب إلى المطعم لتميّزه”.

وطالب العودة كل مَن يخوض في تلك القضايا بمراعاة مشاعر أهالي الضحايا، وأن يتركوا الناس لربهم وألا “يتألَّى” أحدٌ على الله، وأن ينشغل كل إنسان بنفسه وبعيوبه بدلاً من عيوب الناس.

واختتم حديثه بأن الجريمة هي جريمة، سواءٌ حدثت في ملهى، أو سوق، أو متجر، أو مسجد، أو فندق.