بالفيديو.. عرض أجزاء أول صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على نجران

تواصل – نجران:

عرض ضابط بالقوات المسلحة المرابطة في الحد الجنوبي، عبر مقطع فيديو، الأجزاء المتبقية من أول صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، تجاه نجران منذ انطلاق عملية “عاصفة الحزم” في مارس 2015.

وشرح قائد وحدة الباتريوت بقوات الدفاع الجوي في منطقة نجران، الرائد ياسر الشعيفان، أن الصاروخ هو متوسط المدى من نوع “سكود بي”، موضحاً أن مداه يتراوح بين 150 إلى 300 كلم، بحسب “الإخبارية”.

وحاولت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، استهداف المملكة أكثر من مرة بصواريخ “سكود” متوسطة المدى، إلا أن منظومة “الباتريوت” السعودية تصدت لتلك الصواريخ وأسقطتها دون أي أضرار.