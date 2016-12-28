مجاناً.. «زاد» تفتح باب التسجيل لفصل دراسي جديد

تواصل- خالد العبدالله:

أعلنت أكاديمية “زاد” للتعليم عن بُعد، عن فتح باب التسجيل والقبول لدفعة جديدة من الراغبين في دراسة العلم الشرعي مجاناً، وذلك استجابة لعدد كبير من الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم في الدراسة بالأكاديمية.

وأوضحت إدارة الأكاديمية أن التسجيل بالفصل الدراسي الجديد بدأ صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 5 ربيع الآخر 1438 هـ/ 3 يناير 2017 على أن يتم إغلاق باب التسجيل في تمام الساعة الثانية عشرة ليل يوم الأحد 10 ربيع الآخر الموافق 8 يناير.

يذكر أن أكاديمية “زاد” برنامج للتعليم الشرعي عن بُعد عبر قناة زاد العلمية وشبكة الإنترنت، وتهدف إلى توعية المسلم بما لا يسعه جهله من الدين، ونشر وترسيخ العلم الشرعي الرصين القائم على كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صافياً نقياً بفهم خير القرون، وبطرح عصري ميسر وبإخراج احترافي.

وتنقسم الدراسة بأكاديمية زاد إلى أربعة مستويات، يدرس الطالب والطالبة في كل مستوى منهجاً محدداً في مواد العقيدة والتفسير والفقه والحديث والسيرة واللغة العربية والتربية الإسلامية، ويشترط ألا يقل عمر الطالب عن 16 عاماً بدون حد أقصى للعمر.