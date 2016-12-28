«التنمية العقارية» يرفع عمر المبنى لـ30 عاماً لتحويل القرض عليه

تواصل – سامي الثبيتي:

وافق صندوق التنمية العقارية، على رفع الحد الأعلى للمباني إلى عمر 30 عاماً ليتم تحويل قرض الصندوق عليه؛ تسهيلاً على المواطنين لتملك المساكن في الأحياء التي يرغبونها.

وجاءت ضوابط الصندوق في ‘‘بيان‘‘ اطلعت عليه ‘‘تواصل‘‘ التي ستطبق على المباني التي تتجاوز أعمارها 25 سنة، ولا تتعدى 30 عاماً على النحو التالي:

1 – التأكد من سلامة المبنى إنشائياً، عن طريق تزويد المقترض للصندوق بتقرير فني هندسي من مكتب متخصص ومعتمد يتضمن سلامة العقار وخلوه من العيوب الإنشائية، وأن يكون عمره المتبقي يفي بقيمة القرض دون مشاكل فنية.

2 – أن يتم تطبيق الاشتراطات الفنية الخاصة بالصندوق، عن طريق تقرير آخر يعده مهندسو الصندوق الرسميون.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، قد وافق في وقت سابق على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى لثلاثين سنة، لتحويل قرض الصندوق عليه؛ تسهيلاً على المواطنين لتملك المساكن في الأحياء التي يرغبونها.