 توجيه بفتح المحاكم مساءً لإتمام عقود نكاح «مَن لا وليّ لها» | صحيفة تواصل الالكترونية

توجيه بفتح المحاكم مساءً لإتمام عقود نكاح «مَن لا وليّ لها»

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توجيه بفتح المحاكم مساءً لإتمام عقود نكاح «مَن لا وليّ لها»
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني

تواصل – متابعات:

وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، بفتح المحاكم مساءً بعد إقراره دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأكدت الدراسة التي أجرتها الإدارة المختصة بالمجلس ضرورة أن يكلف رئيس المحكمة أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل في الفترة المسائية خارج وقت الدوام، بحسب “المدينة”.

وعممت الوزارة على المحاكم بناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بفقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

يشار إلى أن الدراسة نقلت تأكيدات بعض القضاة أن كثيراً من الخُطاب يتحرجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام؛ نظراً لعدم وجود ولي للمخطوبة لها أو من عضلها أولياؤها.

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