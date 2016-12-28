 «البلديات» تُطلق خطة لرفع كفاءة مختبرات الأغذية وكشف الملوثات المسرطنة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«البلديات» تُطلق خطة لرفع كفاءة مختبرات الأغذية وكشف الملوثات المسرطنة (صور)

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«البلديات» تُطلق خطة لرفع كفاءة مختبرات الأغذية وكشف الملوثات المسرطنة (صور)

 

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة استراتيجية الهدف منها قياس الكفاءة الحالية للمختبرات والاستمرار في تطوير إدارة وأداء المختبرات الكيميائية والمكروبيولوجية للأغذية والمياه، حيث يتم العمل مع مختبرات الأمانات بنظام “العينات المقارنة” كما يتم العمل بنظام الأتمتة لتسجيل المعاملات إلكترونياً.

وتعكف الوزارة ممثلة بإدارة المختبرات حالياً على تنفيذ والإشراف على العديد من المشاريع المتخصصة منها مشروع تشغيل وصيانة ونظافة أجهزة ومختبرات الإدارة العامة لصحة البيئة، ومشروع إنشاء المبنى الدائم لمختبرات صحة البيئة، إضافة إلى مشروع دراسة الفحص الميكروبيلوجي للأغذية الجاهزة للأكل، ودراسة الكشف عن الملوثات الكيميائية المسرطنة في المواد الغذائية.

وشرعت الوزارة مؤخراً في إعداد دراسة حول الكشف عن الهرمونات في البيض، ودراسة أخرى حول الكشف عن مؤشرات التلوث في المواد الغذائية.

وحصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية على شهادة الجودة العالمية آيزو 17025 في إدارة المختبرات الكيميائية والمكروبيولوجية للأغذية والمياه، وذلك تتويجاً للمستوى الخدمي الذي تستهدف به الوزارة حماية صحة المستهلك، وتأكيداً لما تتميز به من الدقة في العمل وكفاءة في الاختبارات لضمان سلامة وصحة النتائج وتقليل نسبة الأخطاء بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة. كما يجري العمل حالياً على تنفيذ متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد الوطني.

وتملك الوزارة أجهزة التحاليل الكيميائية والمكروبيولوجية الحديثة ، مما مكّنها من إجراء الفحوصات الدقيقة لعينات الأغذية والمياه والتأكد من خلوها من العناصر الثقيلة والمبيدات الحشرية والمواد الضارة بالصحة العامة، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وفقاً للاشتراطات الصحية العالمية الخاصة بحماية المستهلك من ملوثات الأغذية والمياه.

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