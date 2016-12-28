 بالتعاون مع مصر.. إحباط تهريب 7 ملايين حبة «كبتاجون» للمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالتعاون مع مصر.. إحباط تهريب 7 ملايين حبة «كبتاجون» للمملكة

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بالتعاون مع مصر.. إحباط تهريب 7 ملايين حبة «كبتاجون» للمملكة

تواصل – واس:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية ضبطت شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة، حيث تجاوزت الكمية المضبوطة 7 ملايين حبة كبتاجون.

وأضاف أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضي المصرية، فقد تمكنت الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية من ضبطها قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة”.

وتابع المتحدث الأمني “اتضح أن الكمية كانت تتكون من 7.383.000 سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف قرص إمفيتامين كبتاجون مخدرة، وعدد 432.000 أربعمائة واثنين وثلاثين ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 5 خمسة أشخاص”.

 

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