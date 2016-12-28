«العدل» و«البريد» يتفقان على تعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية

تواصل – واس:

وقَّعت وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي، يوم أمس الاثنين، مذكرة تعاون لتعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية والتطبيقات المصاحبة في الخدمات والإجراءات التي تضطلع بها المحاكم من معالجة مشاكل التأخير في التبليغ بأشكاله والاستفادة من الخدمات البريدية وتوسيع نطاق المشمولين بها توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت العدل أن أهداف مذكرة الربط بين العدل والبريد السعودي تشمل تبادل المعلومات وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر ربط وتواصل الأنظمة الإلكترونية بين الطرفين، وتقديم الخدمات البريدية الشاملة لعمليات التحقق من العنوان وإيصال أوراق التبليغ ومرفقاتها، وربط كافة الخدمات الحكومية بتسجيل العنوان الوطني.

وتنص مذكرة التعاون بين كل من وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي على تولي البريد عملية التبليغات القضائية على العنوان الوطني، وقيام وزارة العدل بتضمين كافة صحائف الدعوى العنوان الوطني لكل مدعي، وتهيئة النظام الإلكتروني والنماذج الورقية للوزارة بالخانات اللازمة للعناوين الوطنية وترتيبها مع مكوناته.

وتتيح مذكرة التعاون أيضاً، استفادة وزارة العدل من خدمات التحقق من العنوان الوطني للاستعلام عن المسجلين بالعنوان الوطني والتأكد من صحته، وتضمين خدمة تسجيل العنوان ضمن الإجراءات الإلكترونية لدى وزارة العدل، وتوعية المستفيدين بأهمية التسجيل في العنوان الوطني وتمكين وزارة العدل من خرائط البريد السعودي، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 252 في 24/ 07/ 1434هـ.

يذكر أن العنوان الذي أعدته مؤسسة البريد يعد عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.