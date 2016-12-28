 أسرار «مزج العطور» لتثبيت الرائحة أطول وقت ممكن | صحيفة تواصل الالكترونية

أسرار «مزج العطور» لتثبيت الرائحة أطول وقت ممكن

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أسرار «مزج العطور» لتثبيت الرائحة أطول وقت ممكن

تواصل – وكالات:

قالت الرابطة الاتحادية للعطور إنه يمكن توليف الروائح العطرية مع بعضها البعض، إلا أنه هناك بعض الروائح لا يمكن مزجها، حيث يجب التركيز عليها بشكل واضح.

ونصح الخبراء الألمان عند استعمال عطور فاخرة باستعمال مزيل عرق أو جل استحمام برائحة محايدة، وعلى الجانب الآخر إذا استخدم المرء جل استحمام برائحة قوية، فعندئذ يجب أن يكون متحفظاً عند استخدام الأنواع الأخرى من العطور.

وتعتمد نوعية العطور التي يمكن توليفها مع بعضها البعض على الذوق الشخصي في المقام الأول، كما أنها ترتبط أيضاً بدرجة كثافتها وشدة استعمالها، حيث يمكن للمرء مثلاً توليف أحد العطور الشتوية القوية مع عطر صيفي خفيف.

وعند تجريب العطور نصح الخبراء بضرورة أن تكون هناك فترة توقف ما بين العطر والآخر، وإلا لن يتمكن المرء من إدراك الفروق ما بين العطور المختلفة، وبالتالي فإن التوليف بينهما سيكون مكثفاً للغاية.

ومن الأفضل الاعتماد على رائحة الجسم للفصل ما بين العطر والآخر، من خلال أن يضع أنفه لفترة قصيرة في ثنية الكوع، لكي يتمكن من معادلة الرائحة في الأنف، كما يمكن استعمال رائحة القهوة أو الخروج في الهواء الطلق لفترة قصيرة.

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