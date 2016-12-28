«الخضيري»: عقار «تشامبكس» فعّال في مكافحة التدخين

تواصل – بدر العبدالرحمن:

نصح عالم الأبحاث والمُتخصّص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، اليوم الثلاثاء، الراغبين في الإقلاع عن التدخين بتناول دواء ‘‘تشامبكس‘‘، مؤكداً فاعليته في مكافحة التدخين.

وقال الخضيري، عبر حسابه على موقع ‘‘تويتر‘‘: ‘‘دواء تشامبكس، معتمد ورائع وفعال، ويتم توزيعه في عيادات مكافحة التدخين مجاناً، وعيادات وزارة الصحة @tcpmoh وهو ناجح للمساعدة على ترك التدخين‘‘.

يذكر أن دراسة نشرتها دورية ‘‘جاما‘‘ العلمية الأمريكية، أكد خلالها الباحثون في مستشفى مايو كلينيك بولاية مينيسوتا، أن تناول عقار شامبكس (Champix) بانتظام لمدة 24 أسبوعاً يساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين.