«كفاءة» يقدم نصائح لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات

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حثَّ مركز كفاءة الطاقة “كفاءة” المستهلكين على العمل بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات والمجمدات (الفريزرات)، وبشكل موفر للطاقة.

وقدم المركز عدة نصائح من شأنها توفير الطاقة الكهربائية، أهمها، شراء الأجهزة التي تضم نجوماً أكثر في “بطاقة كفاءة الطاقة”، لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

ونصح المركز ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم لزيادة مجالاً لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم، الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

وأشار إلى أهمية وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

ودعا المركز إلى عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ويفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

ونبه إلى أن ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات، يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.