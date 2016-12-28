 اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر أسلحة جديدة قبل وصولها لـ«الحوثيين» | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر أسلحة جديدة قبل وصولها لـ«الحوثيين»

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اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر أسلحة جديدة قبل وصولها لـ«الحوثيين»

تواصل – وكالات:

قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، مساء أمس الاثنين، تعزيزات وأسلحة ومعدات حربية جديدة قبل وصولها لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، قادمة من مدينة “الحديدة” غربي اليمن.

وقالت مصادر يمنية: إن مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي قصفت بخمسة صواريخ تجمعات للحوثيين في كورنيش المخا، غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان التحالف، استهدفت فجر أمس بغارتين تعزيزات للحوثيين بمنطقة البرح غرب مقبنة، وكانت متجهة من معسكر خالد بمديرية موزع إلى غربي مدينة تعز.

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