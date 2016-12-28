 جدة.. حريق يخلي 250 عاملاً بإحدى شركات السيارات (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. حريق يخلي 250 عاملاً بإحدى شركات السيارات (صور)

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جدة.. حريق يخلي 250 عاملاً بإحدى شركات السيارات (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة من إخلاء ما يزيد عن 250 شخصاً نتيجة حريق اندلع صباح، اليوم الثلاثاء، بمقر إحدى شركات توريد السيارات بمحافظة جدة.

وأوضح “المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن حريقاً اندلع في مجموعة محولات للكهرباء في مبنى متعدد الأدوار تابع لإحدى الشركات المتخصصة في توريد السيارات”.

وأضاف “أن سُحب من الدخان الناجمة عن الحريق تسربت إلى داخل المبنى مما استدعى إخلاء ما يزيد عن 250 شخصاً من العاملين بالمبنى عن طريق فرق الإنقاذ”.

وأبان سرحان أن فرق الإطفاء التابعة لمدني جدة باشرت إخماد الحريق في بداية وصولها مستخدمة “مطفيات الحريق” حتى تم فصل التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء لتواصل الفرق عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية.

وأكد متحدث الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن جميع مَن تم إخلاؤهم كانوا بصحة جيدة ولم يتعرض أيٌّ منهم لأي أذى، ولم يسجل الحادث أي إصابات أو خسائر بالأرواح”.

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