«لينوفو» تكشف عن لوحة مفاتيح جديدة بحجم اليد

تواصل ـ وكالات:

كشفت شركة لينوفو، عن لوحة مفاتيح جديدة تشمل فأرة لمسية بحجم اليد، أطلقت عليه اسم «لينوفو 500» المتحكم متعدد الوسائط.

ويأتي الجهاز اللاسلكي صغير الحجم، بحيث يناسب كف اليد، وتم تصميمه ليناسب رغبات المستهلكين كالكتابة وغيرها، إلى جانب صفاته المتعددة وأهمها المدى اللاسلكي الذي يصل لـ 20 متراً.

وعمل لوحة تحكم لينوفو 500 كفأرة يكون عن طريق تحريك الأصابع على الشاشة اللمسية، كما تتميز أيضاً لوحة التحكم بأنها تمكنك من إدخال كلمة السر أو الرد على الرسائل بسرعة، دون الحاجة لاستخدام أكثر من لوحة تحكم.

يزن جهاز ‘‘لينوفو 500‘‘ حوالي 151 جراماً، وسيكون متوفراً في الأسواق بدءاً من مارس القادم بتكلفة 54.99 دولار (حوالي 206 ريالات سعودية).