 إغلاق وتغريم 28 منشأة لمخالفتها الاشتراطات البيئية (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

إغلاق وتغريم 28 منشأة لمخالفتها الاشتراطات البيئية (صور)

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إغلاق وتغريم 28 منشأة لمخالفتها الاشتراطات البيئية (صور)

تواصل ـ واس:

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الفترة الماضية، ثلاث منشآت بيئية، وغرمت 25 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

وشملت المنشآت مصانع للمنتجات الخرسانية، والألمونيوم وإنتاج الرديترات والزجاج، ومردم للرماد الكربوني، وكسارات، في كل من منطقة مكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة.

وأوضح رئيس لجنة النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات بالهيئة الدكتور ماجد أبو عشي, أن العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها.

وشدد أبو عشي على استمرار الهيئة في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من تطبيقها للاشتراطات المعتمدة.

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