«الوزراء» يعتمد طريقة التسجيل الإلكتروني للتعداد العام للسكان والمساكن

تواصل – الرياض:

أقر مجلس الوزراء مقترح يعتمد طريقة التسجيل الإلكتروني للتعداد العام للسكان والمساكن، وإيقاف النظام التقليدي القائم على زيارة المنازل والمحال التجارية والمصانع. وقال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: ‘‘إنه تم تحديد عام 2020 وفق توصية من الشعبة الإحصائية بهيئة الأمم المتحدة بتنفيذ الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم وفق السنوات الصفرية‘‘.

وأضاف التخيفي، أن التعداد العام الحالي سيكون مختلفاً عن التعدادات السابقة، من خلال الاعتماد على سجلات الأفراد لدى الأجهزة الحكومية، وسنقوم بتعداد تسجيلي، وليس بالطريقة التقليدية السابقة عن طريق زيارة الأسر، وتعبئة البيانات بأسلوب ورقي.

وكان مجلس الوزراء، وافق على مقترح وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، باعتماد طريقة التسجيل الإلكتروني، وإيقاف التعداد السكاني التقليدي والذي كان يقوم به آلاف المعلمين طوال الأعوام الماضية.

يذكر أن المملكة شهدت 4 تعدادات سكانية مضت، كانت خلالها وزارة التعليم الذراع الأيمن للدولة في تكليف موظفيها، حيث جرى تكليف آلاف المعلمين بمختلف المناطق للتعداد والحصر، وكان آخرها في عام 1431هـ، وأجور ومكافآت العاملين آنذاك كانت على النحو التالي: العدّاد 8000 ريال، والمراقب 14000 ريال، والمشرف 18000 ريال، وسيحرم القرار الوزاري آلاف المعلمين من العدّ والمكافأة.