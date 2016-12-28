«جي باور» تطور «بي إم دبليو M6» بقوة 1001 حصان

تواصل – وكالات:

قامت شركة جي باور بإجراء تعديلات جوهرية تقنية على سيارة بي إم دبليو M6 E63، زادت من خلالها قوة السيارة إلى 1001 حصان.

وقالت شركة التعديلات الألمانية إن نسختها المعدلة تنطلق بقوة 1001 حصان/900 نيوتن متر، وذلك بفضل التعديلات التقنية التي تم إجراؤها على محرك السيارة المكون من عشر أسطوانات على شكل حرف V، مع نظام الكمبريسور ومبرد هواء الشحن مع مجموعة العادم المصنوعة من التيتانيوم.

وتنطلق السيارة المعدلة بسرعة قصوى تصل إلى 372 كلم/س، ولتتناسب النسخة المعدلة G6M V10 Hurricane CS ultimate مع هذه المعدلات الجديدة تم تجهيزها بمجموعة التعليق الملولبة، بالإضافة إلى مكابح السيراميك.